Что такое закулисье? Что интересного там можно увидеть?
История
Что такое закулисье? Что интересного там можно увидеть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закулисье - это место, где при выходе на сцену выступающие готовятся к выходу. Там можно увидеть что творится с людьми,как они готовятся,во что они одеты и т.п. Также оттуда можно увидеть зал,полный людьми.
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