Что такое зелёный дом? пожалуйста в 2 - 3 предложения.

Что такое зелёный дом? пожалуйста в 2 - 3 предложения.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2-3 не могу я тебе кратко скажу Зеленый дом дом в котором любят растения,где их много.Это переносный смысл.
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