Что то типо краткого доклада по обществознание (7 класс) на тему санкции и нормы. Зарание СПАСИБО народ!!!
Обществознание
Что то типо краткого доклада по обществознание (7 класс) на тему санкции и нормы. Зарание СПАСИБО народ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Санкция - элемент нормы права, предусматривающий последствия для субъекта, реализующего диспозицию. Они могут быть как негативными, неблагоприятными — меры наказания (лишение свободы), так и позитивными — меры поощрения (условно-досрочное освобождение, премия работнику за добросовестное выполнение им служебных обязанностей). По своему составу санкции подразделяются на простые и сложные. Простая санкция содержит одну меру наказания (ст. 11.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) — безбилетный проезд влечет наложение штрафа в виде одного минимального размера оплаты труда). Сложная - несколько (ст. 129 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) — клевета наказывается штрафом, либо обязательными работами, либо исправительными работами). Сложные санкции могут быть кумулятивными (лишение свободы с конфискацией имущества) и альтернативными (или штраф, или увольнение с должности). По степени определенности санкции могут быть абсолютно определенными (штраф 1500 рублей) и относительно определенными, указывающими высший и низший пределы наказания (от двух до пяти лет лишения свободы), или только высший (до 10 дет лишения свободы), или только низший пределы (не менее пяти лет лишения свободы).
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