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Что-то туплю:D cos(3/4)=?
Что-то туплю:D cos(3/4)=?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3П/4 =135градусов Cos^2 135= (Корень из 2/ 2)квадрат= 2/4=0.5
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