Что то тут не так... у меня задание со всякими загадками ( ну там " зимой и летом одним цветом" ) и тут я нашел одну загадку в которой говорится: висит груша МОЖНО скушать... это орфографическая ошибка или есть какой...

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Что то тут не так... у меня задание со всякими загадками ( ну там " зимой и летом одним цветом" ) и тут я нашел одну загадку в которой говорится: висит груша МОЖНО скушать... это орфографическая ошибка или есть какойто ответ? если да... то напишите пожалуйста.

Автор: Гость