Что толкнуло Карла Моора на то что бы стать разбойником? Против чего он бунтует? Прав ли он был , выбрав подобны путь? Сравните его с Владимиром Дубровским , также выбравшим п уть разбойника . Что между ними общего и ...

Разное
Что толкнуло Карла Моора на то что бы стать разбойником? Против чего он бунтует? Прав ли он был , выбрав подобны путь? Сравните его с Владимиром Дубровским , также выбравшим п уть разбойника . Что между ними общего и чем они различаются?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Главный герой противопоставлял себя обществу бросал вызов окружающему миру в общем то же самое что и о дубровском
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