Что ударило волка между глаз когда он бежал за поросятами
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Что ударило волка между глаз когда он бежал за поросятами
Ответ(ы):
Гость:
По моему это было яблоко...
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