Что в процессе питания поглощает берёза из воздуха? 1) азот 2) углекислый газ 3) кислород 4) пары воды
Биология
Что в процессе питания поглощает берёза из воздуха? 1) азот 2) углекислый газ 3) кислород 4) пары воды
Ответ(ы):
Гость:
углекислый газ это точно
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