Что в рассказе правда, а что вымысел. Найдите в тексте 4 ошибки. Бернард нетерпеливо ёрзал на дубовой скамейке. Рядом его сосед прилежно склонился на листком бумаги. А Бернард думал о том, как они вдвоём с другом Арн...

Что в рассказе правда, а что вымысел. Найдите в тексте 4 ошибки. Бернард нетерпеливо ёрзал на дубовой скамейке. Рядом его сосед прилежно склонился на листком бумаги. А Бернард думал о том, как они вдвоём с другом Арнульфом ( он был старше по возрасту и учился в другом классе) побегут после занятий ставить силки на птиц. Мальчик и не заметил, как к нему подошёл строгий отец Мартин- учитель. В руках у него был учебник грамматики по родному языку монаха Акулина. "Опять бездельничаешь?!"- Голос учителя прозвучал как гром среди ясного неба. И Бернард был наказан - ему пришлось после уроков переводить отрывок из грамматики с родного я зыка на греческий язык.