Что входит в состав желудочного сока? Какую роль играет желчь в процессе пищеварения? Какие этапы можно выделить в процессе пищеварения в тонкой кишке?

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Желудочный сок — это прозрачная жидкость, 0,25% ее обьема составляет соляная кислота. Такая концентрация кислоты убивает попавшие в желудок болезнетворные организмы, но не опасна для его собственных клеток. Важную роль в этом процессе играет желчь, которая образуется в печени. Хотя желчь сама и не переваривает жиры, но усиливает действие ферментов, а также разлагает жиры на мелкие капельки. Из желудка пища попадает в тонкую кишку. Это наиболее длинная — до 4,5 —5 м — часть пищеварительной трубки. Ближайший к желудку участок тонкой кишки называется двенадцатиперстной кишкой. В ней пища подвергается действию сока поджелудочной железы, желчи и кишечного сока. Их ферменты действуют на белки, жиры и углеводы. В тонкой кишке переваривается до 80% поступивших с пищей белков и почти 100% жиров и углеводов. Здесь белки расщепляются до аминокислот, углеводы — до глюкозы, жиры — до жирных кислот и глицерина. Процесс пищеварения в тонкой кишке состоит из трех этапов: полостное пищеварение, пристеночное пищеварение и всасывание. Как происходит полостное пищеварение, вы знаете: это переваривание питательных веществ под влиянием пищеварительных соков в полости кишки. Пристеночное пищеварение идет на самой поверхности слизистой оболочки кишки. Перевариванию подвергаются пищевые частички, проникающие в пространства между ворсинками. Более крупные частицы сюда попасть не могут. Они остаются в полости кишки, где подвергаются воздействию пищеварительных соков и расщепляются до более мелких размеров. Такой механизм пищеварения способствует наиболее полному перевариванию пищи.