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что волнует писателя в рассказе живое пламя? можно ли сказать, что это проблемы и нашего время?
что волнует писателя в рассказе живое пламя? можно ли сказать, что это проблемы и нашего время?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
он боии тся ошибиться
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