что волнует писателя в рассказе живое пламя? можно ли сказать, что это проблемы и нашего время?

что волнует писателя в рассказе живое пламя? можно ли сказать, что это проблемы и нашего время?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
он боии тся ошибиться
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