Что вы делаете на уроке труда?

Что вы делаете на уроке труда?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ни чего табуретку и стол и колоны для школы флаг и машину турники дома миры вселенные ивырезаем большую статую для школы
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