Что вы знаете об этих деятелях? Ф.Лагарп - П.А Строганов - Н.Н Новосильцев - А.А Чарторыйский - В.П Кочубей - помогите срочно*-*

Ф.Лагарп - швейцарский государственный деятель и генерал. П.А. Строганов - российский военный, генерал - адьютант, государственный деятель, так же генерал - лейтенант. Н.Н. Новосильцев - государственный деятель, член Негланского комитета, президент императорской академии наук. А.А. Чарторыйский - польский и российский государственный деятель, меценат. В.П.Кочубей - дипломат и государственный деятель, министр внутренний дел Российской империи.