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Что я постараюсь сделать для своего края?
Что я постараюсь сделать для своего края?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Посади дерево, одень перчатки собери мусор вокруг
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