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Что является более вероятным : получить при подбрасывании монеты орёл или решку
Что является более вероятным : получить при подбрасывании монеты орёл или решку
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Одинаково, вероятность равна 1/2
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