Что является фундаментом Конституции РФ? а)конвенция о правах ребёнка б)всеобщая декларация прав человека в)международный пакт о гражданских и по литических правах г)международный билль о правах человека

Скорее всего фундаментом Конституции РФ является Б (Всеобщая декларация прав человека), которая была принята в 1948 году, т.к. 2 глава Конституции РФ, да и не только РФ, а и многих других стран базируется именно на этой декларации, хотя, данная декларация носит добровольный характер и обязательным для исполнения государствами не является.