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Что является ребром куба
Что является ребром куба
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Поверхность куба сомтовляют одинаковые грани в форме квадрата. сторону такого квадрата называют ребром куба.
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