Что За стихотворение Идёт по деревьям шагает Трещит по замёрзлой воде И яркое сол??це играет В косы Боготой его бороде

Литература

Что За стихотворение Идёт по деревьям шагает Трещит по замёрзлой воде И яркое сол??це играет В косы Боготой его бороде

Автор: Гость