Что За стихотворение Идёт по деревьям шагает Трещит по замёрзлой воде И яркое сол??це играет В косы Боготой его бороде

Литература
Что За стихотворение Идёт по деревьям шагает Трещит по замёрзлой воде И яркое сол??це играет В косы Боготой его бороде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз, Красный нос Автор Николай Некрасов
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