Что заставило петуха издать воинственный крик в рассказе Е.И. Носова "Как патефон Петуха от смерти спас"

Петуха больного,обмороженного, заставил издать воинственный клич природный инстинкт. Мальчики слушали запись басни" Кукушка и петух",в конце которой пел петух.Бабушкин петух, даже обессиленный болезнью, не мог вытерпеть того,что в на его территории поет чужой петух. И тогда он запел. Воинственно,вызывая на бой неведомого противника.