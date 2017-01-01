Что здесь является омонимами антиквариат бумага верблюд зубр ласка ледокол орден предлог строка теплица

Гость: Гость:

Омонимы - это слова, которые имеют одинаковое написание, но несколько разных значений. Здесь Омонимы: бумага(пишут на ней)- бумага(раньше так называли хлопчатобумажную ткань), ласка(нежность)-ласка(животное), [орден(награда)-орден(на квартиру)] тут я немного сомневаюсь, предлог(служебная часть речи)-предлог(повод, например для встречи)