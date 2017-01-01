Что здесь является омонимами антиквариат бумага верблюд зубр ласка ледокол орден предлог строка теплица
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Что здесь является омонимами антиквариат бумага верблюд зубр ласка ледокол орден предлог строка теплица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омонимы - это слова, которые имеют одинаковое написание, но несколько разных значений. Здесь Омонимы: бумага(пишут на ней)- бумага(раньше так называли хлопчатобумажную ткань), ласка(нежность)-ласка(животное), [орден(награда)-орден(на квартиру)] тут я немного сомневаюсь, предлог(служебная часть речи)-предлог(повод, например для встречи)
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Что здесь является омонимами антиквариат бумага верблюд зубр ласка ледокол орден предлог строка теплица
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