Что значит «ДВОЕВЛАСТИЕ» ПОЧЕМУ? Какими мерами или шагами не стабилизировало эту крайне тяжелую обстановку?
История
Что значит «ДВОЕВЛАСТИЕ» ПОЧЕМУ? Какими мерами или шагами не стабилизировало эту крайне тяжелую обстановку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двоевластие -Одновременное существование двух властей в одной стране. 22 февраля (7 марта) 1917 российский император покинул Петроград, выехав вСтавку Верховного Главнокомандующего, находившуюся в Могилёве. Перед отъездом он получил заверения министра внутренних дел А. Д. Протопопова о том, что ситуация в столице полностью под его контролем; арестовав в конце января Рабочую группу Центрального ВПК и предотвратив массовую демонстрацию в день открытия новой сессии Госдумы, Протопопов был абсолютно уверен, что ему удалось подавить революцию в зародыше.
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