Что значит «ДВОЕВЛАСТИЕ» ПОЧЕМУ? Какими мерами или шагами не стабилизировало эту крайне тяжелую обстановку?

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Двоевластие -Одновременное существование двух властей в одной стране. 22 февраля (7 марта) 1917 российский император покинул Петроград, выехав вСтавку Верховного Главнокомандующего, находившуюся в Могилёве. Перед отъездом он получил заверения министра внутренних дел А. Д. Протопопова о том, что ситуация в столице полностью под его контролем; арестовав в конце января Рабочую группу Центрального ВПК и предотвратив массовую демонстрацию в день открытия новой сессии Госдумы, Протопопов был абсолютно уверен, что ему удалось подавить революцию в зародыше.