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Что значит река течот сваевремено и светло?Зарание спосибо!!!!!!!!
Что значит река течот сваевремено и светло?Зарание спосибо!!!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Спокойно, не спешит, умеренно
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