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Что значит слово "лето" в древнерусском языке))
Что значит слово "лето" в древнерусском языке))
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Лето в древнерусском языке обозначало год
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