Что значит стилистически нейтральный синоним? Какой стилистически нейтральный синоним будет у слова "гоняли" в предложении: гоняли мяч.

Разное

Что значит стилистически нейтральный синоним? Какой стилистически нейтральный синоним будет у слова "гоняли" в предложении: гоняли мяч.

Автор: Гость