Что значит стилистически нейтральный синоним? Какой стилистически нейтральный синоним будет у слова "гоняли" в предложении: гоняли мяч.
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Что значит стилистически нейтральный синоним? Какой стилистически нейтральный синоним будет у слова "гоняли" в предложении: гоняли мяч.
Ответ(ы):
Гость:
Пинали................
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