Что значит упростите выражение 2431 - (х+247)
Разное
Что значит упростите выражение 2431 - (х+247)
Ответ(ы):
Гость:
2431-(х+247) х+247=2431
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