Что значит в космос в жизни человека

В космосе часто встречаются астероиды;чёрные дыры и постоянные её жители-планеты.Планет в космосе много.Те 9 планет которые мы знаем,конечно же не единственные планеты в нашей галактике.Есть и блуждающие планеты которые нам до конца не известны.Мы живём на планетеЗемля.Земля уже давно изучена так же как и космос.Конечно космос хранит ещё много тайн,которые нам пока ещё не известны,но в скором времени мы узнаем все тацны такого загадочного места-Космос.