Чтобы получить 1 т бумаги , надо вырубить лес площадью 900м . Какую площадь леса можн?? сэкономить, если для получения 100 т бумаги использовать макулатуру?

Математика

Чтобы получить 1 т бумаги , надо вырубить лес площадью 900м . Какую площадь леса можн?? сэкономить, если для получения 100 т бумаги использовать макулатуру?

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