Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла , надо взять 16 кг семян подсолнечника. сколько килограммов семян потребуется, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?

Математика

Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла , надо взять 16 кг семян подсолнечника. сколько килограммов семян потребуется, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?

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