Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла , надо взять 16 кг семян подсолнечника. сколько килограммов семян потребуется, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?

Математика
Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла , надо взять 16 кг семян подсолнечника. сколько килограммов семян потребуется, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3кг масла-16 кг семян 15кг масла-х кг семян (15+6):3=х 21:3=х х=7кг семян потребуется для получения 15 кг масла.
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