Чтобы получить пресную воду, на Северном Полюсе нагревают снег. Сколько тепла над?? затратить, чтобы 1,5 тонный снега при температуре -10 градусов превратить в воду с температурой +15 градусов.

Физика
Чтобы получить пресную воду, на Северном Полюсе нагревают снег. Сколько тепла над?? затратить, чтобы 1,5 тонный снега при температуре -10 градусов превратить в воду с температурой +15 градусов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q-к-во теплоты которое мы затратили для нагрева воды Q=4200Дж с- удельная теплоёмкость с=4200Дж/кг*градус цельсия m-масса воды t конечная-t начальная=10 градусов m=?   Q=c*m*(t конечная-t начальная) m= m=кг ответ:0,1кг или 100 г

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
11 2/5+7 1/2×( 285 3/5÷14-1 23/30+13/50)÷(24 2/5-10 23/100) Решити пожалуйста ! Срочно
Ответить
Химия
Химики есть? СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Ответить
Математика
Задание 6 страница 23 башмаков
Ответить
Литература
Сочинение про Геракла
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову подбородок
Ответить