Чтобы получить пресную воду, на Северном Полюсе нагревают снег. Сколько тепла над?? затратить, чтобы 1,5 тонный снега при температуре -10 градусов превратить в воду с температурой +15 градусов.

Физика

Чтобы получить пресную воду, на Северном Полюсе нагревают снег. Сколько тепла над?? затратить, чтобы 1,5 тонный снега при температуре -10 градусов превратить в воду с температурой +15 градусов.

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