Чтобы получить пресную воду, на Северном Полюсе нагревают снег. Сколько тепла над?? затратить, чтобы 1,5 тонный снега при температуре -10 градусов превратить в воду с температурой +15 градусов.
Физика
Чтобы получить пресную воду, на Северном Полюсе нагревают снег. Сколько тепла над?? затратить, чтобы 1,5 тонный снега при температуре -10 градусов превратить в воду с температурой +15 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q-к-во теплоты которое мы затратили для нагрева воды Q=4200Дж с- удельная теплоёмкость с=4200Дж/кг*градус цельсия m-масса воды t конечная-t начальная=10 градусов m=? Q=c*m*(t конечная-t начальная) m= m=кг ответ:0,1кг или 100 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Литература
Русский язык