Чтобы приготовить фруктовый салат на 4порции необходимо:250 апельсинов,500 яблок и100?? сахарного песка.Сколько порций получиться,если приготовить салат из 1кг апельсинов,3кг яблок,и1кг сахарного песка?
Математика
Чтобы приготовить фруктовый салат на 4порции необходимо:250 апельсинов,500 яблок и100?? сахарного песка.Сколько порций получиться,если приготовить салат из 1кг апельсинов,3кг яблок,и1кг сахарного песка?
Ответ(ы):
Гость:
Максимум 16 порций салата
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