Чтобы приготовить фруктовый салат на 4порции необходимо:250 апельсинов,500 яблок и100?? сахарного песка.Сколько порций получиться,если приготовить салат из 1кг апельсинов,3кг яблок,и1кг сахарного песка?

Математика

Чтобы приготовить фруктовый салат на 4порции необходимо:250 апельсинов,500 яблок и100?? сахарного песка.Сколько порций получиться,если приготовить салат из 1кг апельсинов,3кг яблок,и1кг сахарного песка?

Автор: Гость