Чтобы разжечь костер дровосек разрубил одну ветку на 3 части по 5 дм ,а другую на 5 ч??стей по 3 дм каждая сравни длины веток как написать условия задачи?
Математика
Чтобы разжечь костер дровосек разрубил одну ветку на 3 части по 5 дм ,а другую на 5 ч??стей по 3 дм каждая сравни длины веток как написать условия задачи?
Ответ(ы):
Гость:
1 в.- 3 част. по 5 дм. 2 в. - 5 част . по 3 дм. потом между ними нарисуй закругленную стрелку а за ней знак вопроса - ?
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