Чтобы сохранить здоровье в сутки человек должен употреблять в пищу 3 грамма белка на каждый 4 грамма своей массы. Сколько нужно белка в сутки для человека массой 64 килограммов

Математика

Чтобы сохранить здоровье в сутки человек должен употреблять в пищу 3 грамма белка на каждый 4 грамма своей массы. Сколько нужно белка в сутки для человека массой 64 килограммов

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