Чтобы сохранить здоровье в сутки человек должен употреблять в пищу 3 грамма белка на каждый 4 грамма своей массы. Сколько нужно белка в сутки для человека массой 64 килограммов
Математика
Чтобы сохранить здоровье в сутки человек должен употреблять в пищу 3 грамма белка на каждый 4 грамма своей массы. Сколько нужно белка в сутки для человека массой 64 килограммов
Ответ(ы):
Гость:
В одном килограмме 1000 граммов, значит граммов в весе этого человека=64000г. 3 белка на 4, 64000/4=16000 Белка в сутки нужно для этого человека 3*16000=48000г=48кг Ответ: 48 кг
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