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Чтобы составить план к тексту необходимо
Чтобы составить план к тексту необходимо
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Необходимо 1)Прочитать текст 2)Понять сиысл 3)Разделить на части
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