Чтобы сравнить две дроби, их можно привести к одинаковому знаменателю или преобразовать так, чтобы у них были одинаковые числители. Сравните двумя способами дроби: а) 4/5 и 2/3 б) 2/5 и 3/10
Математика
Чтобы сравнить две дроби, их можно привести к одинаковому знаменателю или преобразовать так, чтобы у них были одинаковые числители. Сравните двумя способами дроби: а) 4/5 и 2/3 б) 2/5 и 3/10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 4/5=4*3/5*3=12/15 2/3=2*5/3*5=10/12 12/15>10/15 2 способ 2/3=2*2/3*2=4/6 4/5>4/6
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