Чтобы сравнить две дроби, их можно привести к одинаковому знаменателю или преобразовать так, чтобы у них были одинаковые числители. Сравните двумя способами дроби: а) 4/5 и 2/3 б) 2/5 и 3/10

Математика

Чтобы сравнить две дроби, их можно привести к одинаковому знаменателю или преобразовать так, чтобы у них были одинаковые числители. Сравните двумя способами дроби: а) 4/5 и 2/3 б) 2/5 и 3/10

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