Чтобы власть стала сильнее,следует ее ограничить.(Л.Берно) нужно срочно написать эссе!помогите пожайлуста!Плиииии!!!А то выйдет 3 за четверть.

Я согласна с суждением Карла Людвига Берне. Власть может быть эффективной лишь в том случае, если она будет считаться и ссылаться на потребности государства, а тем самым на потребности всего гражданского общества. Ограничивать власть нужно для того, чтобы власть власти( то есть правящая верхушка) действовали только на благо народу, а не ради своих интересов и увеличении своих денежных средств. Следовательно, чтобы действия власти не переросли в произвол и не нанесли денежный ущерб государству, нужно чтобы власть была ограничена.