Чтобы выкачать воду из трюма поставили 2 насоса:1 выкачивает 20 ведер в минуту, второй 30 ведер в минуту. Сначала работал один первый насос ,а через 30 минут заработал второй. И вместе они выкачали воду за 1 час30 ми...
Чтобы выкачать воду из трюма поставили 2 насоса:1 выкачивает 20 ведер в минуту, второй 30 ведер в минуту. Сначала работал один первый насос ,а через 30 минут заработал второй. И вместе они выкачали воду за 1 час30 минут. Сколько воды было в трюме и в какое время была выкачена вся вода,если бы с самого начала работали оба насоса?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
30*20=600 выкачал первый насос за 30 мин. 1 час 30 мин=90 мин. (20+30)*90=4500 ведер выкачали за 1 час 30 мин 4500+600=5100 ведер выкачали всего за 2 часа 5100/50=102 мин. т.е 1 час 42 мин. понадобилось если бы с самого начала качали два насоса