Чтобы выкачать воду из трюма поставили 2 насоса:1 выкачивает 20 ведер в минуту, второй 30 ведер в минуту. Сначала работал один первый насос ,а через 30 минут заработал второй. И вместе они выкачали воду за 1 час30 ми...

Чтобы выкачать воду из трюма поставили 2 насоса:1 выкачивает 20 ведер в минуту, второй 30 ведер в минуту. Сначала работал один первый насос ,а через 30 минут заработал второй. И вместе они выкачали воду за 1 час30 минут. Сколько воды было в трюме и в какое время была выкачена вся вода,если бы с самого начала работали оба насоса?