Чтобы засеять горохом 1 га,нужно 320кг семян.Сколько тонн семян понадобится чтобы з??сеять три поля площадью поле-500 га, поле 600га,700га?

Математика

Чтобы засеять горохом 1 га,нужно 320кг семян.Сколько тонн семян понадобится чтобы з??сеять три поля площадью поле-500 га, поле 600га,700га?

Автор: Гость