Чтобы засеять горохом 1 га,нужно 320кг семян.Сколько тонн семян понадобится чтобы з??сеять три поля площадью поле-500 га, поле 600га,700га?
Математика
Чтобы засеять горохом 1 га,нужно 320кг семян.Сколько тонн семян понадобится чтобы з??сеять три поля площадью поле-500 га, поле 600га,700га?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500х320=160000/1000=160 2)600х320=192000/1000 = 192 3)700 х 320 = 224000/1000 = 224
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Биология
Первые наземные позвоночные произошли от рыб: а)лучеперых б)кистеперых в)цельноголовых г)двоякодышащих
Русский язык
Но, несмотря на всемирный прогресс, общество продолжает помнить достижения прошл??х веков. ____________________________________________ Правиль...
Английский язык
Put some or any in the correct place in the sentences. 1)Example: There are some newspapers on the bookshelf. 2)Are there bus tickets in your b...
Геометрия