Чтобы засеять горохом1га нужно320 кг семян ск тонн семян понадобится чтобы засеять три поля площадью 1поле 500 2 поле 600 3 поле 700 га?

Математика

Чтобы засеять горохом1га нужно320 кг семян ск тонн семян понадобится чтобы засеять три поля площадью 1поле 500 2 поле 600 3 поле 700 га?

Автор: Гость