Чтобы засеять горохом1га нужно320 кг семян ск тонн семян понадобится чтобы засеять три поля площадью 1поле 500 2 поле 600 3 поле 700 га?

Математика
Чтобы засеять горохом1га нужно320 кг семян ск тонн семян понадобится чтобы засеять три поля площадью 1поле 500 2 поле 600 3 поле 700 га?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)500+600+700=18002)320*1800=5760003)576000/100=576 тон

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