Чудесные превращение слов ручка,кошка стул

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Чудесные превращение слов ручка,кошка стул
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Гость:
Ручка-кучка,кошка-мошка,стул-стол
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