Чудная картина, Как ты мне родна: Белая равнина , Полная луна. найти прилагате??ьные. к какому разряду они относятся?

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Чудная картина, Как ты мне родна: Белая равнина , Полная луна. найти прилагате??ьные. к какому разряду они относятся?

Автор: Гость