Чугунный утюг массой 5,1 кг охладился от температуры 220 до 20. какое количество теплоты отдано воздуху

Физика
Чугунный утюг массой 5,1 кг охладился от температуры 220 до 20. какое количество теплоты отдано воздуху
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: m=5,1 кг. t1=220t t2=20 c =540дж/ кг с Q=? Q=5,1кг * 540дж/ кгС * (220с-20с) = 550800дж
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