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цифра десятков в двузначном числе на 3 меньше цифры единиц и равна 4
цифра десятков в двузначном числе на 3 меньше цифры единиц и равна 4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Цифра десятков равна 4, а единиц 4+3=7. Ответ 47
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