Цифру 9 с какой начиналось трёхзначное число перенесли на конец числа и получили число которое на 216 меньше данного. Какое число было сначала?
Разное
Цифру 9 с какой начиналось трёхзначное число перенесли на конец числа и получили число которое на 216 меньше данного. Какое число было сначала?
Ответ(ы):
Гость:
Первое число: 975, второе: 759; 975 - 759 = 216. надеюсь сам(а) расписать сможешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Напишите рассказ, что произошло ( случилось) с той вещью, которую вы купили в магазине "ВСЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ " Очень срочно (15 баллов)
Разное
Разное
Разное