Цифру 9 с какой начиналось трёхзначное число перенесли на конец числа и получили число которое на 216 меньше данного. Какое число было сначала?

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Цифру 9 с какой начиналось трёхзначное число перенесли на конец числа и получили число которое на 216 меньше данного. Какое число было сначала?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое число: 975, второе: 759; 975 - 759 = 216. надеюсь сам(а) расписать сможешь.
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