Цифру 9 с какой начиналось трёхзначное число перенесли на конец числа и получили число которое на 216 меньше данного. Какое число было сначала?

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Цифру 9 с какой начиналось трёхзначное число перенесли на конец числа и получили число которое на 216 меньше данного. Какое число было сначала?

Автор: Гость