Цилиндрический бак с площадью поперечного сечения S1 имеет на дне круглое отверстие с площадью поперечного сечения S2 в 300 раз меньшее S1. Найдите время t1 полного истечения воды из бака, если начальная высота воды в баке h1 = 1,5 м . Рассчитайте время t2 , которое понадобилось бы для вытекания того же объема воды, если бы уровень воды в баке поддерживался постоянным на высоте h1 = 1,5 м. Время t1 -? Время t2-?

Закон Бернули: Pgh=pv^2/2 Отсюда найдем, что скорость воды, при выходе из сосуда будет равна корень из 30; Посчитаем, сколько воды уходит из сосуда за одну секунду: m=pvS2; Раздел им начальное количество воды в сосуде на утечку за секунду и получим длительность вытекания: t=300ph1S2/корень из 30pS2=82.16 c Скорость вытекания во втором случае будет в 2 раза больше, так на воду на дне будет также действовать весс воды, уровень которой поддерживается, поэтому и время будет в два раза меньше-41.08 с