Цинга и куриная слепота, что вызывает эти заболевания и в чём проявляются, какие фрукты и овощи нужно есть для их профилактики

Гость: Гость:

Цинга - болезнь, вызываемая острым недостатком витамина C (аскорбиновая кислота), который приводит к нарушению синтеза коллагена, и соединительная ткань теряет свою прочность. В первую очередь цинга характеризуется ломкостью сосудов, кровоточивостью дёсен, начинают выпадать зубы, снижается иммунитет. В прошлом это заболевание было особенно популярно среди моряков, подолгу находившихся в плавании и не имевших возможности употреблять фрукты и овощи. Однако случаи заболевания цингой встречаются и сегодня, хотя и значительно реже. Лечение и профилактика состоят в нормальном обеспечении организма человека витамином C. При цинге важно употреблять укроп, петрушку, щавель, рябину, брюкву, кабачки, дыни, крыжовник, редис, отварной картофель, зеленый лук, свежие помидоры, белокочанную капусту, апельсины, лимоны, черную смородину, жимолость, сладкий и острый перец, киви, брюссельскую и цветную капусту, капусту брокколи, землянику, шпинат, краснокочанную капусту, хрен, так как они являются основными источниками витамина С, дефицит которого и вызывает данную болезнь. Кстати, водные вытяжки из плодов шиповника и черной смородины также содержат большое количество витамина С. Также важно употреблять цедру лимонов, апельсинов и грейпфрутов, вместе с белой частью их кожуры, черешню, абрикос, гречку, шиповник, черную смородину, салат, черноплодную рябину, так как они способствуют поступлению в организм витамина Р, без которого невозможно сохранение витамина С. Куриная слепота или гемералопия - расстройство, при котором затрудняется или пропадает способность видеть в сумерках (недостаточном освещении). Является симптомом ряда глазных болезней. Может быть врождённой или вырабатываться в результате неправильного питания (например, недостатка витамина A). При возникновении куриной слепоты очень важно употреблять достаточное количество продуктов с витамином А, так как его дефицит может спровоцировать появление этого заболевания. Для пополнения витамина. А из овощей, фруктов и зелени полезно употреблять морковь, абрикосы, шпинат, петрушку, тыкву, ежевику, черную смородину, чернику, персик, томаты, зеленый горошек. При куриной слепоте необходимо употреблять также продукты, богатые витамином В2, так как он необходим для нормального функционирования сетчатки глаза. Это могут быть капуста, свежий горох, зеленая фасоль, миндаль, помидоры, пророщенная пшеница, репа, пивные дрожжи, лук-порей, картофель.