Цинк может реагировать с водным раствором... а)КОН б)СаСl2 в)NaBr г)K2SO4

Цинк может реагировать с водным раствором... а)КОН б)СаСl2 в)NaBr г)K2SO4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Цинк может реагировать с водным раствором...а)КОН
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