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цинк при обычных условиях реагирует в растворе с каждым веществом набора
цинк при обычных условиях реагирует в растворе с каждым веществом набора
Ответ(ы):
Ответил Гость:
нет, в не которыхх случиях это опасно
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