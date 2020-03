Circle the correct word:1.That\This boy over there is Johh.2This\These books are Tone`s.3This\These is our friend,Pete.4Those\This gloves are from mu mum.Пожалуйста помогите срочно надо

Английский язык

Circle the correct word:1.That\This boy over there is Johh.2This\These books are Tone`s.3This\These is our friend,Pete.4Those\This gloves are from mu mum.Пожалуйста помогите срочно надо

Автор: Гость