цитатный план рассказа каменный цветок

1) «Ничего, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков.» 2) «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны.» 3) «Русь!» 4) «Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко.» 5 «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам.»8) «Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию;» 7) «Эх, Павлуша! вот как переменяется человек!» 8) «Но решился он жарко заняться службою, всё победить и преодолеть.» 9) «Надул, надул, чортов сын!» 10) «Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений…» 11) «Лицо его, вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает…» 12) «зацепил -- поволок, сорвалось -- не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать» 16) « Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы.» 13) «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!» 14) ««Эх я Аким- простота!» сказал он сам в себе: «ищу рукавиц, а обе за поясом!» 15) «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом?» 16) «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься?»