Cколько граммов осадка выделится при взаимодействии 22,2 граммов хлорида кальция и 31, 8 карбоната натрия?
Химия
Cколько граммов осадка выделится при взаимодействии 22,2 граммов хлорида кальция и 31, 8 карбоната натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCl2+Na2CO3 = CaCO3 ↓ + 2NaCl 1. Найдём n (CaCl2) n = 22,2/111= 0,2 моль 2. Найдём n (CaCO3) n (CaCO3) = n (CaCl2) = 0,2 моль 3. Найдём n (Na2CO3) n = 31,8/106= 0,3 моль Расчёт ведётся по недостатку 3. Найдём m (CaCO3) m = 0,2 * 100 = 20 г Ответ: 20 г
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